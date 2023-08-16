طريقة عمل كريب نوتيلا على خطى المطاعم

كريب النوتيلا من أسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها إذا كنت بحاجه لتناول الحلو، وترتكز على مذاق الشوكولاتة اللذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في المنزل.

طريقة عمل كريب النوتيلا

المقادير

- دقيق : 500 جراماً

- حليب : كوبان ونصف

- الزبدة : 100 غراماً

- سكر : 50 جم

- البيض : 5 حبات

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفانيليا : 10 جم

- شوكولاتة نيوتيلا : حسب الرغبة (للتزيين)

- الفراولة : حبات (مقطعة أنصاف / للتزيين)

- الموز : 2 حبة (مقطعة شرائح / للتزيين)

- بندق : ملعقتان كبيرتان (مجروش / للتزيين)

طريقة التحضير

1. ضعي كوبان ونصف من الحليب السائل بوعاء الخلط، ثم أضيفي البيض، والفانيلا، واخفقي المكونات باستخدام المضرب اليدوي، حتى يتجانس الخليط.

2. بوعاء آخر، اخلطي المقادير الجافة مع بعضها: الطحين، والسكر، والملح، ثم يضاف خليط البيض والحليب، فوق الطحين مع التحريك، حتى تحصلي على عجينة متجانسة، ثم تضاف الزبدة المذابة، ويحرك الخليط. غلفي عجينة الكريب بورق النايلون، وأدخليها إلى الثلاجة لمدة 15 دقيقة لترتاح.

3. تحضر مقلاة غير لاصقة، وتسخن، وتقلى عجينة الكريب بالحجم المفضل، وتقلب على الجهتين حتى تستوي، وتأخذ اللون الذهبي.

4. تحشى عجينة الكريب الجاهزة بشوكولاتة النوتيلا، والبندق المجروش، وتوضع بطبق التقديم، مع إضافة شرحات من الموز، والفراولة، وشوكولاتة النوتيلا على الوجه. ويقدم كريب النوتيلا ساخناً.