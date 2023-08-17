رانيا يوسف تشعل إنستجرام بالتايجر في العلمين الجديدة

تحرص الفنانة رانيا يوسف على اختيار ملابس تبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، وظهرت في أحدث إطلالتها بلوك صيفي جذاب، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

الفنانة رانيا يوسف

وبدت رانيا يوسف بفستان مكشوف الأكتاف وبشق ناحية الصدر، بنقشة التايجر مع الورود المبهجه، ومصنوع من قماش الشيفونح ليعطي لمسه ناعمة وجذابة.

ونسقت رانيا مع فستانها، حقيبة ذهبية والعديد من المجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس، حيث ضمت أقراط دائرية كبيرة الحجم، ووساعة وإسورتين وخاتمين.

رانيا يوسف

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت رانيا يوسف تصفيفة شعر بسيطة؛ لتسلط الضوء على جمال ملامحها وفستانها، فقامت بربط شعرها شكل ذيل حصان، وتركت قصتها تتدلى على الجانبين بصيحة الويفي.

ووضعت رانيا يوسف مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

رانيا يوسف

وأبرزت رانيا جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني مع الكحل الأسود والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين أكثر جاذبية، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها السمراء وفستانها المثير.