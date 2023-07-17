رانيا يوسف تثير الجدل بظهور جريء في لبنان (شاهد)

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمجموعة صور من أحدث ظهور لافت لها أثناء استمتاعها بقضاء إجازتها الصيفية في لبنان، وأرفقتها بتعليق: "أول صورة في لبنان .. سعيدة بعودتي"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة في لبنان

وتألقت رانيا يوسف بإطلالة مثيرة خطفت أنظار متابعيها، إذ ارتدت فستان مجسم وقصير، ذا حمالات رفيعة، ومكشوف الأكمام والصدر باللون البيبي بلو، إذ كشف عن تاتو مثير في الظهر، فيما نسقت عليه مجموعة من المجوهرات اللافتة، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

رانيا يوسف

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف تصفيفة شعر مميزة، إذ تركت خصلاته السوداء اللامعة تتدلى على كتفيها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون الوردي اللامع، مما عكس جمال ملامحها.

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنتظر عرض فيلم “التاروت”

على صعيد آخر، تشارك الفنانة رانيا يوسف في بطولة فيلم "التاروت" مع النجوم سمية الخشاب وناهد السباعي، بالإضافة إلى دورها في فيلم "ملك" تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

فيلم "التاروت" يضم نخبة مميزة من نجوم الفن بينهم سمية الخشاب، ورانيا يوسف، وناهد السباعي ، ومحمد عز، بالإضافة إلى حلول أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح و سعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، وهو من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات تعرضن لحادث مروع أثر على حياتهن.

رانيا يوسف

آخر أعمال رانيا يوسف

وكانت آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف دورها في مسلسل "عالم تاني" وشاركها البطولة النجوم نضال الشافعى، وفريال يوسف، وفراس سعيد، وسميرة صدقى، وديانا هشام، وصوفية، وتميم عبده، وإلهام عبد البديع، ومروة عبد المنعم، وحسام فارس، وأيمن عزب، ومصطفى حشيش، وهو من تأليف اسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.