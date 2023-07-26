فستان شبك وشعر كاريه.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام

الفنانة رانيا يوسف من الممثلين الذين يحرصون على لفت الأنظار بجمالهم وإعتنائهم بأنفسهم واختيار الموضة التي تتماشى معهم؛ لتجعلهم أكثر جاذبية وأناقة.

ولفتت رانيا الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي شاركت جمهورها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتتألق بلوك جريء ومختلف.

الفنانة رانيا يوسف

رانيا يوسف تستعرض جمالها بصيحة الشبك

وبدت رانيا يوسف بفستان أسود قصير، بصيحة الكورسية، وأكمام مصنوعة من الشبك المرصع بفصوص الكريستال اللامع، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

وأرادت رانيا يوسف إضافة لمسة جريئة للوك، فإختارت اللون البنفسجي للحذاء، وتزينت بمجوهرات باللون الفضي، حيث ضمت أقراط طويل تتدلي من أذنيها، وسلسلة ملتفة حول العنق.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت صيحة الكارية للشعر، وتركته يتدلى بشكل مرتب وناعم كالحرير، بالإضافة إلى الغُرة التي تتدلى على وجهها؛ لتظهر أصغر سنًا وأكثر جمالًا.

رانيا يوسف

ووضعت رانيا يوسف مكياجًا جريئًا، مرتكزًا على رسمة العين، حيث إختارت الآيشادو بلون يتماشى مع أجواء الصيف الجريئة وتتناغم مع لون الحذاء، فإختارت اللون البنفسجي المدمج مع الفضي، بالإضافة إلى الرموش الصناعية الطويلة والكحل؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر كثافة وطولًا، وحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر اللامع، كما إعتمدت أحمر شفاه باللون النود الفاتح والهاديء؛ ليتماشى مع لون بشرتها، ولتسلط الضوء بشكل أكبر على العين.

رانيا يوسف

كيف بدأت رانيا يوسف مشوارها الفني

رانيا يوسف هي ابنة لأب كان يعمل ضابطًا، وأم كانت تعمل مضيفة جوية، وحصلت رانيا على ليسانس آداب قسم اللغة اﻹنجليزية من جامعة القاهرة.

وبدأت حياتها الفنية من خلال الوقوف أمام كاميرا الإعلانات، وكان أول دور لها بمسلسل "العقاب".

وقدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم "الناجون من النار" عام 1994، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى، وتمكنت من خلال دورها بمسلسل "عائلة الحاج متولي" أن تضع قدمها على سلم النجومية.