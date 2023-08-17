كارمن سليمان تعلق على "صوت مصر"| تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

أوضحت الفنانة كارمن سليمان من خلال تصريحات لها، عن سبب ابتعادها التمثيل أثناء الفترة الماضية وهو عشقها للغناء، معلنة أنها لا تمانع بالتعاون في أعمال فنية إذا عُرض عليها عمل يناسبها.

كارمن سليمان

كارمن سليمان "الغناء موهبتي اللي مولودة بيها والتمثيل بحبه":

كشفت كارمن سليمان من خلال تصريحات لها سبب ابتعادها عن التمثيل قائلة: "مشغولة بالغناء علشان كده بعيدة عن التمثيل، أنا بحب السينما والتمثيل ولكن مقدرة قد إيه التمثيل متعب".

تابعت كارمن سليمان حديثها: "الغناء موهبتي اللي مولودة بيها والتمثيل بحبه، وأكيد لو أتعرض عليا حاجة أقدر أعملها مش هرفض".

كارمن سليمان

كارمن سليمان "صوت مصر الجمهور هو اللي بيتكلم فيه":

أشارت كارمن سليمان ردًّا على سؤال حول رأيها في تصريحات زوجها الملحن مصطفى جاد عن لقب "صوت مصر"، وأنها تستحقه بجدارة، قالت: "صوت مصر الجمهور هو اللي بيتكلم فيه مقدرش أقول مين صوت مصر لأنه بيروح وييجي، وطالما الجمهور بيحبك وبيشجعك ده أهم حاجة، وموضوع الألقاب بالنسبة ليا مش مهم".

كارمن سليمان

آخر أعمال كارمن سليمان:

من ناحية أخري، يُذكر أن كارمن سليمان أصدرت أخيرًا أغنية "يا جمالك" بتوزيع جديد، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الأغنية منذ طرحها على موقع "يوتيوب"، وهي من ألحان عزيز الشافعي وإخراج داشيو.

كارمن سليمان

أغنية يا جمالك:

شاركت كارمن سليمان جمهورها مقطعًا من الأغنية عبر حسابها في "إنستجرام"، وعلّقت عليه قائلةً: "أغنية يا جمالك بتوزيع جديد موجودة دلوقتي على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية اسمعوها وقولولي رأيكم".