غادة نافع تكشف أسباب ابتعادها عن الفن والسوشيال ميديا| حقيقة اعتزالها

أعربت الفنانة غادة نافع من خلال تصريحات لها، أثناء حضورها بإحدى فعاليات "مهرجان المسرح المصري - عادل إمام 2023"، أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة السابقة، موضحة حقيقة اعتزالها الفن، مشيرًا إلى دخولها في حالة اكتئاب حادة بعد وفاة والدتها.

غادة نافع

غادة نافع تكشف أسباب ابتعادها عن الفن والسوشيال ميديا

أوضحت غادة نافع من خلال تصريحات لها عن أسباب ابتعادها السوشيال ميديا، موضحا عدم اكتشافها لأهميته في حياة الفنان، قائلة: "مكنتش فاهمة أهمية السوشيال ميديا وبدأت أحسّ بقيمتها متأخر".

غادة نافع

غادة نافع ووالدتها ماجدة الصباحي

سبب ابتعاد غادة نافع عن مجال الفن "حالة نفسية حادة بعد وفاة والدتها"

كشفت غادة نافع عن أسباب ابتعادها مجال الفن الفترة الماضية، معلقة: "دخلت في حالة نفسية بعد وفاة والدتي ماجدة الصباحي ومكنتش كويسة، وكمان قبل وفاتها مرت والدتي بظروف صعبة وكان لازم أكون جنبها والحياة أخذتني بظروفها، ولكن معتزلتش الفن -إن شاء الله- هرجع تاني بعمل يكون كويس".

غادة نافع ووالدتها ماجدة الصباحي

غادة نافع عن والدتها ماجدة الصباحي"مش متخيلة أي فنان يعمل قصة حياتها حتى أنا"

أما عن إمكانية تجسيدها السيرة الذاتية لوالدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، فقالت: "مقدرش أقدّم سيرتها الذاتية في عمل فني لأنها شخصية مميزة لا تتكرر ومش متخيلة أي فنان يعمل قصة حياتها مع إني شبهها في الشكل والصوت ولكنها شخصية ناعمة ورقيقة".