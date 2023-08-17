حورية فرغلي توضح حقيقة تبنيها طفلًا بعد استئصالها الرحم وحرمانها من الإنجاب

أعلنت الفنانة حورية فرغلي من خلال تصريحات لها عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن نيتها في تبني طفل بعد خضوعها لعملية جراحة استئصال الرحم، مشيرًا إلى أن لم أستطع تبنيهما لأنني لست متزوجة.

حورية فرغلي

حورية فرغلي توضح حقيقة تبنيها طفلًا بعد استئصال الرحم وحرمانها من الإنجاب

كشفت حورية فرغلي من خلال تصريحات لها عن حقيقة تبنيها طفلاً قائلة: "لن أتخذ هذه الخطوة من جديد، لأنني شعرت بوجع كبير عندما توفي الطفلان اللذان تكفّلت بهما منذ ثماني سنوات، وكانا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، لم أستطع تبنيهما لأنني لست متزوجة، ولكنني كنت أزورهما باستمرار على مدار ست سنوات وتكفّلت بهما، وارتبطت بهما ارتباطاً وثيقاً، وعندما توفيا قررت عدم اتخاذ هذه الخطوة مرة أخرى، وسأنتظر زواجي وإنجابي، ولكن للقَدر كلمة أخرى".

حورية فرغلي

حورية فرغلي عن سبب اختيارها لطفلين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة

سبب اختيار حورية فرغلي الطفلين اللذين كانت قد تكفّلتهما، معلقا: "لأنني عندما زُرتهما للمرة الأولى شعرت بحب كبير منهما، فكان أحدهما لا يسمع ولا يرى، وعندما عرف بوجودي هرول ليصل إليّ وظل محتضناً قدمي، أما الطفل الثاني فكان يضحك لي فقط، وحاولت جاهدةً تبنّيهما، ولكن كان من الضروري أن أكون متزوجة، وعندما توفيا شعرت بأنني عاجزة عن اتخاذ هذه الخطوة من جديد، وحين أراد الله لي ألاّ أُنجب شعرت بأنه يقول لي "لن يكون لكِ أطفال يا حورية".

