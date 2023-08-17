حادث أليم ينهي حياة طبيب تخدير بجامعة المنصورة

شهدت محافظة الدقهلية، حادث تصادم أسفر عن مصرع وفاة طبيب تخدير بجامعة المنصورة، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع طبيب تخدير بالمنصورة

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم، ووفاة طبيب تخدير وعناية مركزة في جامعة المنصورة، ونقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من من ضباط المباحث، ترافهم سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع الدكتور كريم محمد صابر عبد الهادي، طبيب التخدير والعناية المركزة طب المنصورة، تم نقل جثمانة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.