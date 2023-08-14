مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمنفلوط

توجهت أجهزة الأمن اليوم الإثنين إلى منطقة مركز شرطة منفلوط، بعد تمكنها من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية الشديدة الخطورة، والذي يبلغ من العمر دون السابعة والثلاثين عامًا. يذكر أن هذا الشخص سبق اتهامه في 7 قضايا مختلفة، منها "شروع في قتل" و"سلاح ناري" و"سرقة بالإكراه". كان قد صدر حكم بالسجن المشدد لمدة 13 عامًا في قضيتي "شروع في قتل" و"سرقة بالإكراه" بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

تم تقنين الإجراءات الأمنية بشكل دقيق حتى تم استهداف هذا العنصر الإجرامي. وفور اشتباهه بوجود قوات الأمن، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاههم. لكن التعامل الفوري من قبل القوات الأمنية أدى إلى مصرعه فورًا.

عثر بجواره على بندقية آلية و3 خزن، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق لكشف المزيد من التفاصيل حول هذا العنصر الإجرامي وأعماله المشبوهة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومكافحة الجريمة. ومن المؤكد أن تلك العمليات ستستمر في استهداف العناصر الإجرامية وضبطها، وتأمين المجتمع من أي مخاطر تهدده.