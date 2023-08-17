بيرسي تاو بديل زيزو في الشباب السعودي "خطة بديلة"

بين معارضة مرتضى منصور وابنائه مغادرة أحمد السيد زيزو نادي الزمالك، وتمسك اللاعب بالاحتراف والخروج إلى الدوري السعودي، يسعى نادي الشباب السعودي في ضم بيرسي تاو بديلا للاعب الأبيض، خاصة وأن لاعب الأحمر ينتهي عقده في 2024.

ولم يحظى نادي الشباب، بسوق انتقالات صيفي قوي، على عكس الرباعي، الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي.

بيرسي تاو خطة بديلة

نادي الشباب السعودي، بدأ يفكر فى تحويل اهتمامه نحو الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلى، من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رفض الزمالك التفريط فى نجمه أحمد سيد زيزو، وفق ما نقلت تقارير صحفية عدة.

الشباب تقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك لطلب ضم لاعبه أحمد سيد زيزو، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب النادي الأبيض، حيث يطلب الزمالك قرابة 8 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب وهو ما تم رفضه من قبل ادارة الشباب.

عقد تاو مع الأهلي ينتهى فى صيف عام 2024

نادي الشباب، يدرس التحول إلى خطة بديلة، فى سوق تعاقداته الصيفية، من خلال التعاقد مع بيرسي تاو نجم الأهلي، والذى لعب دور مهما فى تتويج فريقه بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، وفقا لصحيفة "سبورت".

عقد تاو مع الأهلي، ينتهى فى صيف عام 2024، ما يسهل عملية وصوله للفريق الشبابي لاسيما أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي وسبق وأن لعب في الدوري البلجيكي والانجليزي ويتمتع بخبرات كبيرة دفعت الشباب للتفكير بقوة في ضم اللاعب وفق الصحيفة.