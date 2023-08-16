مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك في بيان ناري

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق حقيقة اقتراب أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإنتقال للشباب السعودي في بيان ناري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

ونشر مرتضى منصور صورة للخطاب المرسل من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع زيزو مؤكداً أن النادي رفض بشكل نهائي الموافقة على رحيل اللاعب.

وقال مرتضى منصور: " هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الاستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله الا أن احمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو ، وان هذا الرأي هو رأي امير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي ابلغ به مجلس الادارة من خلال محادثة تليفونية، حتي ولو وصل العرض لمليار جنيه

انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي ان الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها ان يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم ".

وأضاف مرتضى: “ الا اننا فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادي سعودي ”.

وأكمل: “ ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان ”.

وأتم: “ وأخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤل فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة ، ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن اشك ”.

الزمالك يرفض عرضاً من الخليج لضم زيزو

على جانب آخر تلقى نادي الزمالك عرضًا رسميًا خلال الأيام الماضية للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: إن نادي الخليج السعودي تقدم بعرض رسمي إلى نادي الزمالك، خلال الأسابيع الماضية للتعاقد مع أحمد مصطفى، زيزو لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام : "كانت هناك جلسة بين والد اللاعب ومسؤولي نادي الزمالك، لرحيل زيزو في الصيف الجاري، ولكن تم رفض الأمر تمامًا".

وأضاف أمير هشام: "زيزو رفض عرض الخليج السعودي عند وصوله، ولكنه أبدى رغبته في الرحيل بشكل عام عن نادي الزمالك في الصيف الجاري".

