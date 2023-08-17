نجم الزمالك السابق: أؤيد رحيل زيزو إلى الشباب لهذه الأسباب

أكد حماده طلبة، نجم الزمالك السابق، أن أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق الأبيض لن يتم تعويضه حال رحيله إلى نادي الشباب السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال طلبة عبر برنامج "الريمونتادا" بقناة المحور: " رغم الحاجة الفنية لزيزو في نادي الزمالك إلا أنني أؤيد فكرة رحيله إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري ".

وأضاف:" الزمالك في أزمة مالية طاحنة ويحتاج حالياً لرحيل زيزو للاستفادة من العرض المالي وحل أزمة إيقاف القيد ".

وتابع:" الزمالك بحاجة لصفقات جديدة لتدعيم صفوفه وأتمنى فتح باب القيد لأن الموسم المقبل سيكون صعباً للغاية ".

تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم زيزو

وكانت تقارير سعودية اليوم قد أكدت على إرسال نادي الشباب عرضًا إلى الزمالك للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو ضمن خطة الليوث البيضاء لدعم صفوفها خلال الصيف الجاري.

وأشارت بعض التقارير إلى أن العرض الذي حصلت عليه إدارة الزمالك من نظيرتها في الشباب بلغت قيمته 6 ملايين دولار أي ما يعادل 240 مليون جنيه مصري.