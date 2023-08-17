الزمالك يحسمها: زيزو ليس للبيع.. أوسوريو يجهز برنامج الإعداد

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك الباب تماماً أمام رحيل أحمد سيد (زيزو) نجم الفريق في الموسم المقبل للحاجة إلى خدماته.

وعقد اللاعب جلسة بحضور والده مع مسؤولي الزمالك لمناقشة أحد العروض الرسمية التي جاءت للاعب من أحد أندية الدوري التركي.

وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل خاصة في ظل ظروف الزمالك الحالية بخلاف عدم صرف جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة ولكن مجلس الزمالك رفض تماماً فكرة رحيله ووعد بحل أزمة مستحقاته في الساعات القادمة.

وأكد مسؤولو الزمالك للاعب ووالده أنه لا مجال للتفريط في خدمات زيزو وأنه ليس للبيع وهناك تقدير لتمسك اللاعب بالزمالك بعد تلقيه عروض من السعودية وفرنسا والإمارات وتركيا.

واجتمع الكولومبى كارلوس أوسوريو المدير الفني مع جهازه المعاون لترتيب برنامج الإعداد للموسم الجديد بداية من يوم 25 أغسطس الجاري.

يد الزمالك يستعد للبطولة العربية

ويستعد فريق كرة اليد بنادي الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية بعد أن كان على وشك الانسحاب بسبب مستحقات مدربه السابق الإسباني ماتيو جارالدا وتمسك الاتحاد الدولي للعبة بسداد المديونية أولاً قبل تسجيل لاعبي الزمالك.

وتوصل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمشرف على ألعاب الصالات، لاتفاق مع جارالدا بحصوله على 62 ألف دولار ثم سداد باقي المستحقات مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وسافرت بعثة الزمالك إلى السعودية أمس الأربعاء للمشاركة في البطولة، ويلعب الفريق الأبيض في المجموعة التي تضم العربي الكويتي والهدى السعودي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وجدد الزمالك عقد قائده أحمد الأحمر بشكل رسمي قبل ساعات من السفر إلى السعودية لخوض البطولة العربية.