الجامعة المصرية الروسية تعلن تفاصيل تكريم تلاميذ جامعة الطفل

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، عن إختتام فعاليات "جامعة الطفل" للعام الأكاديمى 2022-2023، حيث تم إستقبال دفعتى "المرحلة الخامسة والسادسة" بإجمالى 85 طفل، وجارى إتمام التعاقد للمرحلة السابعة خلال العام الدراسى الجديد والمقرر لها "60" طفلاً.

وأشار "فخري" إلى أن ختام الفاعليات كان برعاية الدكتور محمد كمال مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

وأعرب رئيس الجامعة المصرية الروسية خلال كلمته فى الحفل الختامى، عن سعادته بإستضافة الحرم الجامعى لتلاميذ جامعة الطفل "عباقرة المستقبل المُشرق"، وحثهم على الإجتهاد فى الدراسة والعمل على صقل مواهبهم وتفعيل حبهم للإستطلاع والإستكشاف ودراسة جميع الظواهر حولهم والتفكير في مجال ريادة الأعمال، و تنمية قدراتهم بشكل مستمر فى شتى المجالات المختلفة لأن ذلك يعود عليهم بالفائدة.

وقال "فخري" أن البرنامج الدراسى لتلاميذ "جامعة الطفل" يفتح لهم آفاقا كثيرة قبل دخولهم فى المرحلة الثانوية؛ لتحديد المسار الذى يرغبون فيه لإستكمال مستقبلهم التعليمى ومن بعده الأكاديمى "التعليم الجامعى"؛ لتحقيق طموحاتهم، في الوقت الذي أشاد فيه بأولياء أمور تلاميذ جامعة الطفل لما بذلوا من وقت وجهد ودعم لأبنائهم أثناء تنفيذ البرنامج الدراسى.

وأشارت الدكتور هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، أن إدارة الجامعة إحتفلت بإنتهاء المرحلة الخامسة "E2" والسادسة "E1" من برنامج "جامعة الطفل"، لافتةً أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات مكونة من "١٢ طفل" تحت إشراف مسئول أكاديمى، حيث قاموا بتنفيذ بعض المشروعات التى إختاروها بأنفسهم وشعروا برغبة صادقة فى تنفيذها، وكانت أفكارها متماشية مع ميولهم، وفى نفس الوقت تخدم أهداف محتوى المقررات التى تم تدريسها.

وأوضحت الدكتورة هبه أبوستيت، منسق جامعة الطفل بالجامعة المصرية الروسية، أن فاعليات "جامعة الطفل" إستهدفت بناء قدرات التلاميذ وصقل مواهبهم وتعريفهم بالمجتمع الجامعى ومجالات الدراسة فيه، وإكسابهم المهارات اللازمة لإعدادهم ككوادر فعالة فى المستقبل ومواكبة لإهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمى وتحقيقاً لـ"رؤية مصر٢٠٣٠" للتنمية المستدامة،مشيرةً أنه تم تنظيم محاضرات وورش عمل لجميع تلاميذ "جامعة الطفل" فى كليات الجامعة، وتم تنظيم الحفل الختامى لإستعراض ما تم إنجازه خلال هذا العام الدراسى.

و أشادت المهندسة إيمان عبدالمعطى المدير الإدارى لبرنامج "جامعة الطفل" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالأداء المتميز والجهد المبذول من فريق عمل "الجامعة المصرية الروسية" الذى ظهر أثره على جميع تلاميذ "جامعة الطفل" أثناء فاعليات الحفل الختامى للبرنامج الدراسى.