نيمار: الهلال كان مذهلا أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

أكد النجم البرازيلي نيمار جونيور سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال السعودي في صفقة تاريخية للنادي الأزرق والكرة السعودية ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة sportnet البرازيلية: " لا أعرف الدوري السعودي جيدا، ولكن رأيت الهلال يلعب ضد مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، إنه فريق مذهل للغاية ".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل: " سأسعى لحصد البطولات وتحقيق الإنجازات مع نادي الهلال خلال السنوات القادمة، أعتقد إني سأنجح وسترون ماذا سأفعل معهم ".

وأعلن الهلال أمس تعاقده رسميًا مع النجم الدولي البرازيلي نيمار قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها تقريبًا 90 مليون يورو وفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة نيمار ستكلف خزينة نادي الهلال تقريبًا 200 مليون يورو في موسمين، حيث سيحصل اللاعب على راتب 100 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لمميزات أخرى.

الهلال يقيم حفل أسطوري لتقديم نيمار للجماهير

ومن المنتظر أن ينظم نادي الهلال حفل أسطوري لتقديم نيمار دا سيلفا رسميًا أمام الجماهير السعودية، مساء يوم السبت المقبل، قبل مباراة الفريق أمام الفيحاء، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت تقارير صحفية أن حفل استقبال نيمار سيضاهي حفل تقديم الفرنسي كريم بنزيما من جانب اتحاد جدة، والذي كان في الثامن من يونيو الماضي، حيث حضره 60 ألف مشجع من أنصار النمور.