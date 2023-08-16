صفقة من العيارالثقيل على رادار الهلال السعودي بعد ضم نيمار

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لإبرام صفقة من العيار الثقيل في مركز حراسة المرمة خلال الفترة القادمو.



أكدت تقارير صحفية إسبانية البرازيلي إيديرسون موراليس حارس مرمي مانشستر سيتي الحالي ضمن إهتمامات الهلال السعودي لحراسة عرينة خلال الفترة القادمة.

أضافت التقارير أن الهلال مهتم بضم إيدرسون رغم التقارير التي تفيد منذ الأمس أن حارس منتخب المغرب، ياسين بونو، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الموج الأزرق.

وأفاد فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات في شبكة "سكاي سبورتس" أن بونو قد اتفق مع الهلال على كل شيء وستكلف الصفقة 19 مليون يورو لصالح إشبيلية.

و بعد اهتمام الهلال بضم إيدرسون، لا أحد يعلم ما هي الصفقة القادمة لتدعيم حراسة المرمى في الفريق السعودي، على الرغم من عدم معرفة موقف مانشستر سيتي من رحيل اللاعب.

ولكن من المرجح أن يكون إيديرسون هو الأقرب لحراسة مرمي الهلال السعودي خصوصاً و أن بونو صرح بأن حلمه هو إكمال مسيرته في نادي أوربي وليس عربي.

الهلال يعلن ضم نيمار من باريس سان جيرمان

يذكر أن أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد بشكل رسمي مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون ضمن صفقات الزعيم في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.



ونشر نادي الهلال من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيدية يعلن من خلاله ضم نيمار، وقال اللاعب البرازيلي خلال فيدية تقديمه "انا هنا في السعودية.. أنا هلالي".

قيمة صفقة إنتقال نيمار إلي الهلال السعودي

وسيحصل باريس سان جيرمان على مبلغ 290 مليون يورو بعد التوقيع الرسمي للاعب مع فريق العاصمة الفرنسي، على أن يتفاضى نيمار 300 مليون دولار راتب سنوي مع نادي الهلال.

مسيره نيمار الكروية وعدد أهدافة وبطولاته مع منتخب البرازيل

يذكر أن شارك نيمار دا سيلف نجم السامبا خلال مسيرته في 124 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 77 هدفاً، وقاد بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الاولمبية "ريو دي جانيرو 2016" للمرة الأولى في تاريخ بلد السامبا.