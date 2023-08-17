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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

السبب الرئيسي وراء ظهور الأورام الدموية تحت الجلد.. طبيبة تكشف مفاجأة

أسباب ظهور الكدمات
أسباب ظهور الكدمات والأورام الدموية

حذرت طبيبة مختصة من أن التغذية غير الصحية وخاصة المحتوية على نسبة منخفضة من فيتامينات C وP، وكذلك مرض السكري، قد تؤدي إلى ضعف و هشاشة الأوعية الدموية، مما يسبب تكون الأورام بها.

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أسباب ظهور الكدمات والأورام الدموية

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، توضح الطبيبة أن الكدمات تظهر أثناء فترة الحمل، بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم، وكذلك في حالة انخفاض مستوى الصفائح الدموية، مما يؤدي إلى إصابة الشخص بنزيف أنفي وقد تظهر أورام دموية تحت الجلد.

أسباب ظهور الكدمات والأورام الدموية

وتشير الطبيبة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون خلال فترة طويلة أدوية لرقرقة الدم لديهم ميل لظهور الأورام الدموية، بالإضافة إلى أنه مع التقدم بالعمر يزداد احتمال ظهور الكدمات، بسبب انخفاض مرونة الأنسجة واستهلاك الأوعية الدموية - الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.

كما تظهر الكدمات أيضًا نتيجة الاصطدام بزوايا حادة أو بأشياء أخرى ولكنها تزول ذاتيًا بعد أيام، ولكن في حالة حدوث ورم دموي كبير يجب استشارة الطبيب المختص.

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