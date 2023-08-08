أنواع أورام الغدة النخامية.. هرمون النمو أشهرها

أورام الغدة النخامية هي أورام غير عادية تتطور في الغدة النخامية، وهذه الغدة هي عضو بحجم حبة البازلاء. يقع خلف الأنف في قاعدة الدماغ. تتسبب بعض هذه الأورام في قيام الغدة النخامية بإفراز الكثير من هرمونات معينة تتحكم في وظائف الجسم المهمة. يمكن للآخرين أن يجعلوا الغدة النخامية تفرز القليل جدًا من هذه الهرمونات.

معظم أورام الغدة النخامية حميدة. هذا يعني أنهم ليسوا سرطان. اسم آخر لهذه الأورام غير السرطانية هو أورام الغدة النخامية. تبقى معظم الأورام الغدية في الغدة النخامية أو في الأنسجة المحيطة بها ، وتنمو ببطء. عادة لا تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يمكن علاج أورام الغدة النخامية بعدة طرق. يمكن إزالة الورم بالجراحة. أو يمكن التحكم في نموه بالأدوية أو العلاج الإشعاعي في بعض الأحيان ، تُدار مستويات الهرمون بالأدوية.

تشمل أنواع أورام الغدة النخامية ما يلي:

تسيير. هذه الأورام الغدية تصنع الهرمونات. تسبب أعراضًا مختلفة اعتمادًا على نوع الهرمونات التي تصنعها. تندرج أورام الغدة النخامية العاملة في عدة فئات ، بما في ذلك تلك التي تصنع:

الهرمون الموجه للغدة الكظرية. يُعرف هذا الهرمون أيضًا باسم ACTH. تسمى هذه الأورام أحيانًا الأورام الغدية القشرية.

هرمون النمو: تسمى هذه الأورام أورام غدية جسدية.

الهرمون الملوتن والهرمون المنبه للجريب: تُعرف هذه الهرمونات أيضًا باسم gonadotropins تسمى أورام الغدة النخامية التي تصنع هذه الهرمونات أورام الغدد التناسلية.

البرولاكتين: تسمى هذه الأورام أورام البرولاكتين أو الأورام الغدية اللبنية.

هرمون تحفيز الغدة الدرقية: تسمى هذه الأورام أورام الغدة الدرقية.

الأورام الغدية: هذه أورام غدية أكبر. يقيسون حوالي 1 سم أو أكثر. هذا أقل بقليل من نصف بوصة. يمكن أن تكون تعمل أو لا تعمل.