من مزارع إلى بلوجر شهير.. من هو ياسين جنكيز صاحب الملايين من هز الكرش؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للبلوجر التركي ياسين جنكيز أثناء زيارته إلى مصر، ونشر مقطع فيديو على "تيك توك" وهو يرقص رقصته الشهيرة أمام الأهرامات، معلنًا عن مجيئه إلى مصر.

وفور وصول ياسين جنكيز إلى مصر، تهافتت المطاعم والعلامات التجارية المصرية الشهرية، من أجل الحصول على زيارة له إلى موقعها من أجل الترويج لمنتجاتها وما تقدمه للجمهور، لتحقيق مبيعات أعلى ومكاسب أضخم، حيث يقوم البلوجر بهز كرشه وخلفه يظهر اسم المطعم أو الفندق.

من هو البلوجر التركي ياسين جنكيز؟

ويعتبر البلوجر التركي ياسين جنكيز، من أصول تركية، ويبلغ من العمر 32 سنة، بدأت حياته في الريف التركي حيث كان يعمل مزارعًا هناك، وما أن بدأ في تصوير نفسه وهو يهز كرشه وبدأ الجمهور يتفاعل معه، حتى ذاع صيته أكثر وأكثر بعد الظهور مع البلوجر التركي بوراك، وتمكن من تحقيق ثروة طائلة، وشهرة واسعة، بسبب فيديوهاته على السوشيال ميديا، والتي يعتمد فيها على هز كرشه فقط.

البلوجر التركي ياسين جنكيز

كانت بداية شهرة البلوجر التركي ياسين جنكيز على موقع تيك توك عام 2021، أصبح من أهم الشخصيات التركية والعالمية للترويج لأي منتج والدعاية له من خلال المقاطع الفيديو التي يصورها.

أصبح ياسين جنكيز مؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ويسافر إلى البلدان ويتعاون مع العديد من المؤثرين حول العالم من خلال أداء رقصته الشهيرة.

يمتلك البلوجر التركي ياسين جنكيز قاعدة جماهيرية من المتابعين وشهرة واسعة له على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تيك وتوك وانستجرام، حيث وصل عدد متابعيه على تيك توك أكثر من سبعة ملايين متابع، ونجح في الحصول على هذا العدد من المتابعين بسبب مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يقوم برقصاته المضحكة، حيث تعد تلك الفيديوهات مصدر رزقه الأول، وظهر في العديد من الفيديوهات رفقة عدد من المشاهير مثل الشيف التركي بوراك.

أطلق المتابعون على البلوجر التركي ياسين جنكيز، لقب "أبو كرش" بسبب تخطي وزنه 120 كيلو جرامًا، وعُرف بهذا الاسم على قناته على “يوتيوب” وصفحاته التي تضم أكثر من 14 مليونًا و400 ألف متابع.