رقم ضخم.. كم تقاضى البلوجر أبو كرش من محلات مصر؟

"بينما أنت تعمل 10 ساعات في اليوم و6 أيام في الأسبوع، تذكر أن البلوجر التركي يهز كرشه لمدة 20 ثانية ويتقاضى ملايين الجنيهات".. هكذا عبر رواد السوشيال ميديا عن غضبهم واستيائهم من ظهور البلوجر التركي ياسين جنكيز في مصر للترويج لعدد من المطاعم المصرية الشهيرة، والتي حقق من ورائها ملايين الجنيهات في ساعات قليلة.

وفور وصول ياسين جنكيز إلى مصر منذ عدة أيام والتي استهلها بالذهاب إلى الأهرامات ونشر مقطع فيديو مصور له أثناء أداء رقصته الشهيرة "هز الكرش" تهافتت المطاعم والعلامات التجارية المصرية الشهرية، بالحصول على زيارة البلوجر التركي ياسين جنكيز، إلى موقعها من أجل الترويج لمنتجاتها وما تقدمه للجمهور، لتحقيق مبيعات أعلى ومكاسب أضخم، حيث يقوم البلوجر بهز كرشه وخلفه يظهر اسم المطعم أو الفندق، حتى أطلق عليه المصريين لقب "أبو كرش".

وحصدت مقاطع الفيديو للبلوجر التركي ياسين جنكيز، أكثر من 100 مليون مشاهدة، وحقق من ورائها أكثر من 10 ملايين جنيه، مما تسبب في استياء رواد السوشيال ميديا وشن العديد من الرواد حملة هجومية على المطاعم والعلامات التجارية التي دفعت تلك المبالغ الطائلة للبلوجر التركي في سبيل الترويج لها.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة تلك المطاعم والعلامات التجارية، معللين بذلك أنه كان من الممكن عمل دعاية من خلال وضع عروض تساهم في خفض سعر المنتجات التي تقدمها المحلات والمطاعم بدلًا من دفع مبالغ طائلة في رقصة بطريقة مستفزة.

وأطلق المتابعون على البلوجر التركي ياسين جنكيز، لقب "أبو كرش" بسبب تخطي وزنه 120 كيلو جرامًا، وعُرف بهذا الاسم على قناته على “يوتيوب” وصفحاته التي تضم أكثر من 14 مليونًا و400 ألف متابع.

ويعتبر البلوجر التركي ياسين جنكيز، من أصول تركية، ولديه من العمر 32 سنة، وبدأت حياته في الريف التركي، وما أن بدأ في تصوير نفسه وهو يهز كرشه وبدأ الجمهور يتفاعل معه، حتى ذاع صيته أكثر وأكثر بعد الظهور مع البلوجر التركي بوراك، وتمكن من تحقيق ثروة طائلة، وشهرة واسعة، بسبب فيديوهاته على السوشيال ميديا، والتي يعتمد فيها على هز كرشه فقط.