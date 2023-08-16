محافظ الإسماعيلية يهنئ الفريق أسامة ربيع بالتجديد له فى رئاسة هيئة قناة السويس

هنأ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس؛

لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجديد للفريق أسامة ربيع في رئاسة هيئة قناة السويس، مؤكدًا أنه نتاج جهد وعمل حقيقي خلال السنوات الماضية التي شغل فيها ربيع المنصب.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم، ورافقه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية للفريق أسامة ربيع لتقديم التهنئة له بمكتبه بمبنى الإرشاد.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن قرار الرئيس يأتي تأكيدًا للجهود التي بذلها الفريق ربيع منذ أن شغل المنصب، حيث حرص منذ اليوم الأول على استمرار عمليات التطوير في الهيئة وأهم مجرى ملاحي في العالم، متمنيًا دوام التوفيق له خلال الفترة القادمة، ومثمنًا الدور الحيوي والأساسي لهيئة قناة السويس كشريك دائم للتطوير والنهوض بمحافظات القناة.