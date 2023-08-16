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أمريكا تُعاقب 3 شركات تتهمها بالتعامل مع كوريا الشمالية
الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لسيدة سرقت مشغولات ذهبية بالمرج

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

عاقبت  محكمة جنايات شمال القاهرة، سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة مشغولات ذهبية من مسنة بدائرة قسم شرطة المرج. 

 

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السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة  سرقة مشغولات ذهبية بالمرج

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على المتهمة عقب ورود بلاغ من مدرسة مفاده بسرقة مصوغات والدتها من سيدة تأتي من وقت لآخر لتنظيف المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بسرقة المجني عليه بأسلوب المغافلة، وأرشدت عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع موظف داخل أحد الفنادق الشعبية في شارع كليوباترا على يد أحد النزلاء المصريين عقب وقوع مشادة بينهما، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر يفيد بوقوع مشادة بين نزيل مصري وموظف في فندق شعبى، مما أدى لتطور الأمر وقيام النزيل بالتعدى على "أشرف.غ" 55 سنة، والذي فارق الحياة فى الحال، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى نفس السياق داخل شاب يبلغ من العمر 38 سنة فى مشاجرة مع شقيقه بقرية الأقالتة التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر، لخلافات بينهما على الميراث مما أدي لإصابته بطعن نافذ فى البطن بسلاح أبيض، وتم نقله لمستشفى القرنة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط شقيقيه بمعاونة صديق لهم، وتحرر المحضر اللازم وجارى التحقيق معهم.

البداية كانت بتلقى مأمور مركز شرطة القرنة إخطاراً من الأهالى يفيد بإصابة الشاب "ا.م.ع" 38 سنة، بطعن فى البطن بسلاح أبيض، وذلك فى مشاجرة بينه وشقيقيه كل من "ر.م.ع" و"س.م.ع" لخلاف بينهم على الميراث، وفروا بعد إصابة شقيقهم هاربين، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما بمعاونة أحد أصدقاؤهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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