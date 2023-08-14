السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل آخر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم "ح.ع.ص" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه "ح.ف.ا" في دائرة قسم شرطة المطرية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4271 جنايات قسم شرطة المطرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة المطرية، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المطرية أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "ح.ع.ص" عاطل، وشقيق المجني عليه "ح.ف.ا" عامل، حيث بيّت النية وعقد العزم على قتله حال مرور المجني عليه بالطريق العام بمحل الواقعة، وما إن أبصره حتى توجه إليه المتهم وأخرج سلاحا أبيض وطعنه أربع طعنات نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.