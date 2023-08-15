عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة

السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمه الاتجار في الهيروين بالعمرانية

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3422 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ع . م"، بدون عمل، في يوم 16 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة تواصله بعملائه من المتعاطين.

تأجيل محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم

كما قررت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه لجلسة 22 أغسطس المقبل لحضور المحامى الأصيل لأحد المتهمين.

وكشف طلعت الشريف محامى الفنان صبرى عبد المنعم، عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدًا حضور 10 متهمين الجلسة.

اعترافات الفنان صبري عبد المنعم في واقعة النصب عليه

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

تفاصيل محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.