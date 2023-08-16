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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي شوربة الدجاج الصحية بالأفوكادو

شوربة الدجاج بالأفوكادو
شوربة الدجاج بالأفوكادو

تعتبر شوربة الدجاج بالأفوكادو، من أشهي الشوربات الطيبة والمغذية التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير شوربة الدجاج مع قطع من الأفوكادو اللذيذ والطيب.

شوربة الدجاج بالأفوكادو


مقادير شوربة الدجاج بالأفوكادو

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)
- الثوم : 3 فصوص (مقطع)
- مرق دجاج : 6 اكواب
- الزعتر البري : ملعقة صغيرة (مجفف)
- صدر الدجاج : 3 صدور (منزوع العظم والجلد)
- الكزبرة : ربع كوب
- طماطم : 3 حبات
- الأفوكادو : 3 حبات
- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

حمّي الزيت في قدر كبير، واقلي البصل، والثوم لمدة دقيقة.
أضيفي المرق، والدجاج، والزعتر البري المجفف.
اتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة ساعة.
أخرجي الدجاج من القدر واستخدمي شوكتين لتقطيعه.
ضعي الدجاج في القدر مرة أخرى، وأضيفي الملح بحسب الرغبة.
قطعي الكزبرة، والطماطم، والأفوكادو، وأضيفي الخضار إلى الشوربة، واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل التقديم.

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