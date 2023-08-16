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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل شوربة الشعيرية الحمراء| تشعرك بالشبع وقت طويل

شوربة الشعيرية الحمراء
شوربة الشعيرية الحمراء

يفضل البعض مذاق الصلصة في الأكلات، لذا نقدم لك طريقة عمل شوربة الشعيرية الحمراء، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ وتشعرك بالشبع وقت أطول.

 

شوربة الشعيرية الحمراء

طريقة عمل شوربة الشعيرية الحمراء

المقادير

- شعيرية : كوب

- مرق اللحم : 4 اكواب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

 

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طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة، وأضيفي الشعيرية وقلبي حتى تصبح ذهبية اللون.

أضيفي معجون الطماطم وقلبي قليلاً، ثم اسكبي مرق اللحم وحركي الخليط.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

خففي النار واتركي الشوربة حتى الغلیان، ثم ارفعي القدر عن النار.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

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