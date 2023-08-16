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المشاعر الصادقة لا تعترف بالوقت.. كلب يقطع التدريبات ليعانق صديقته (فيديو) نقيب الزراعيين: مطروح شهدت تنمية شاملة حققت العدالة للأهالي خلال عهد الرئيس السيسي
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نقيب الزراعيين: مطروح شهدت تنمية شاملة حققت العدالة للأهالي خلال عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يحاور
الرئيس السيسي يحاور أهالي مطروح والسلوم

استعرض الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أبرز المشروعات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات بمحافظة مطروح، مؤكدا أن منطقة مطروح وشرق مصر والمناطق الحدودية حتى عام 2011، كانت التنمية فيها على استحياء.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مناطق جنوب شرق مصر والمنطقة الشرقية والمناطق الحدودية لا سيما محافظة مطروح، شهدت خلال 10 سنوات تنمية بكل المجالات حققت آمال الأهالي في تحقيق العدالة.

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وأضاف أن محافظة مطروح كانت تعتمد على الأمطار في الزراعة قبل تنفيذ المشروعات التي أتاحت إضافة مساحات كبيرة من الأراضي المنزرعة، موضحا أنه تم إضافة ضعف المساحات من الأراضي الزراعية التي كانت موجودة قبل عام 2013.
وأشار إلى أن محافظة مطروح نجحت في إنتاج 50 ألف فدان تين وزيتون خلال 10 سنوات، مضيفا أن هناك 450 ألف فدان شعير مزروع على مياه الأمطار.
وتابع أن 86% من التين و19% من الزيتون المتوفر بالأسواق يأتي من مطروح، فضلا عن 800 ألف نخلة مزروعة في مطروح، مؤكدا أن المشروعات تركت انطباع جيد لدى أهالي مطروح التي وفرت فرص عمل كبيرة مما  انعكس مردوده الإيجابي على أهالي مطروح.

 

 

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