عاجل
المشاعر الصادقة لا تعترف بالوقت.. كلب يقطع التدريبات ليعانق صديقته (فيديو) نقيب الزراعيين: مطروح شهدت تنمية شاملة حققت العدالة للأهالي خلال عهد الرئيس السيسي
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

برلماني: الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في مطروح دلالة على الثقة النابعة من القلب

الرئيس السيسي يحاور
الرئيس السيسي يحاور أهالي مطروح والسلوم

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة مطروح واستقبال الشعب له اليوم، تؤكد على الثقة في القيادة السياسية، لافتا إلى أن زيارة اليوم لها عدة دلالات مهمة، وهي أن كل ربوع مصر ليست بعيدة عن أعين القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن حديث الرئيس السيسي لأهالي مطروح كان من القلب، خاصة أن محافظة مطروح من المحافظات المهمة، مشددا على أن القيادة السياسية لديها اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية المحافظة وكل محافظات الجمهورية.

txt

"صحة الشيوخ": استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني رسالة طمأنة للمصريين

txt

السيسي: الدولة لم تغامر بالمواطنين طيلة 10 سنوات

سوشيال الوهم

ونوه إلى أن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يعد حياة وهمية، عكس المواطن الذي يقدر ويعي التحديات التي تجابه الدولة، مؤكدًا أن الرؤية الحقيقية على أرض الواقع عكس ما نشاهده على السوشيال ميديا.

وكشف أن الملفات التي أحيلت للرئيس السيسي من الحوار الوطني وملفات التنمية كلها أمور مرتبطة ببعضها، والتأكيد على إرسال التوصيات ومخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية للنظر ما يمكن تنفيذه والمناقشة فيه.

مواد متعلقة

السيسي: الدولة تخطط لزراعة 700 ألف فدان فى المنطقة الغربية (فيديو)

السيسي: هنتجاوز التحدى الاقتصادى وهيتحول لماضي زي الإرهاب (فيديو)

السيسي يوجه رسالة للشعب المصري من مطروح (شاهد)

السيسي للمصريين: "عندنا أزمة لكن احنا في تحد حقيقي"

السيسي يدعو أهالي مطروح للعمل في مشروعات الدلتا وتوشكى وشرق العوينات

السيسي في رسالة لأهل سيناء: "التنمية حق لكم ودروكم فيها جاي"

السيسي: مصر واجهت الإرهاب وعدم الاستقرار وستنجح في خوض الأزمة

السيسي للمصريين: "اطمنوا على بلدكم"