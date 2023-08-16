برلماني: الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في مطروح دلالة على الثقة النابعة من القلب

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة مطروح واستقبال الشعب له اليوم، تؤكد على الثقة في القيادة السياسية، لافتا إلى أن زيارة اليوم لها عدة دلالات مهمة، وهي أن كل ربوع مصر ليست بعيدة عن أعين القيادة السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن حديث الرئيس السيسي لأهالي مطروح كان من القلب، خاصة أن محافظة مطروح من المحافظات المهمة، مشددا على أن القيادة السياسية لديها اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية المحافظة وكل محافظات الجمهورية.

سوشيال الوهم

ونوه إلى أن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يعد حياة وهمية، عكس المواطن الذي يقدر ويعي التحديات التي تجابه الدولة، مؤكدًا أن الرؤية الحقيقية على أرض الواقع عكس ما نشاهده على السوشيال ميديا.

وكشف أن الملفات التي أحيلت للرئيس السيسي من الحوار الوطني وملفات التنمية كلها أمور مرتبطة ببعضها، والتأكيد على إرسال التوصيات ومخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية للنظر ما يمكن تنفيذه والمناقشة فيه.