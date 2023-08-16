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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وادي داجله يلتقي البنك الأهلى وديًا استعدادًا للموسم الجديد

البنك الاهلى ووادي
البنك الاهلى ووادي دجلة

يواجه وادي دجلة نظيره البنك الأهلى مساء غد الخميس في أحدي الملاعب  بمدينة برج العرب بالاسكندرية استعداداد للموسم الجديد.

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نشر البنك الأهلى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي  “فيس بوك ” في صباح يوم الأربعاء عبر بيان :" قرر بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض مباراة ودية تجريبية أمام فريق وادى دجلة غدا الخميس وذلك ضمن برنامج المباريات التجريبية الودية إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد ".

 

وأضاف البيان الرسمي “من المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي معسكرا مغلقا بمدينة برج العرب خلال الفترة من ١٩ حتى ٣١ أغسطس الجارى ”.

 

تسعي إدارة البنك الأهلى خلال الفترة المقبله توفير احتياجات بابافاسيليو خلال استعدادًات الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري .

 

وتعاقدت الإدارة   التعاقد مع 6 صفقات لتدعيم الفريق خلال المرحلة  المقبلة ، وفقًا لطلبات المدرب".

 

يخوض البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجارى بمدينة برج العرب لإستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد .

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر،ويواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليومية بستاد نادي البنك الأهلي استعدادا للموسم الجديد ، عاد محمد فتحي لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من عمليات التأهيل مابعد الإصابة.

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