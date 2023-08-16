الهلال السعودي يسعى لضم 3 صفقات عالمية بعد نيمار

اتَّفقت إدارة الهلال السعودي، مع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي، على ضمِّهما بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «الرياضية السعودية»، أن عقد الحارس المغربي سيمتدُّ أربعة أعوام مقابل 10 ملايين يورو راتبًا سنويًّا، إضافةً إلى عدد من المميِّزات المالية.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أن النادي العاصمي، سيدفع لإشبيلية 15 مليون يورو، تمثِّل قيمة العامين المتبقيين في عقد بونو مع النادي الأندلسي.

وتألَّق المغربي في حراسة عرين أسود الأطلس خلال مونديال قطر 2022، وقاد منتخب بلاده إلى احتلال المركز الرابع.

وأوضحت، أن الهلال، اتَّفق كذلك، بصيغة نهائية، مع فولهام ومهاجمه ميتروفيتش على تمثيل الأزرق الصيف الجاري بعض مفاوضات طويلة.

أشارت إلى أن النادي العاصمي، رفع عرضه لفولهام إلى 40 مليونًا مقابل التنازل عن خدمات الصربي، الذي يبدي وعائلته قبولًا وترحيبًا كبيرين للانضمام إلى الفريق.

من جهة أخرى، فتحت الإدارة خط مفاوضات مع أستون فيلا الإنجليزي من أجل كسب خدمات الفرنسي لوكاس ديني، الظهير الأيسر، بوصفه الصفقة الأخيرة في الميركاتو الصيفي.

وأتم الأزرق، التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين في صفقة، احتلت المرتبة الثانية سعوديًّا من حيث القيمة بعد استقطاب النصر الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي.

