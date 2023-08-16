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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صناع مسلسل "الليلة كبيرة" يحتفلون بانتهاء تصويره

صناع الليلة كبيرة
صناع الليلة كبيرة

احتفل صناع مسلسل "الليلة كبيرة" بانتهاء تصوير جميع مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي ليدخل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وحضر آخر يوم تصوير مسلسل "الليلة كبيرة" جميع أبطاله من نجوم الكوميديا ليطلق مخرج العمل وسلم مدني الفركش الأخير، ويتم تقطيع التورتة وسط أجواء من البهجة والسعادة، وحضور عدد من الإعلاميين والقنوات الفضائية.

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محسن منصور سعيد بالمشاركة في "الليلة كبيرة"

مسلسل الليلة كبيرة

أبطال مسلسل الليلة كبيرة

مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

مسلسل اللية كبيرة

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