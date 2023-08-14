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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محسن منصور سعيد بالمشاركة في "الليلة كبيرة"

محسن منصور
محسن منصور

أعرب الفنان محسن منصور، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “اللية كبيرة”، والذي مقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة، قائًلا:"تجربة كوميدية ممتعة، وكافة أبطال العمل سيظهروا لجمهورهم بشكل جديد ومختلف تماما، مشيرًأ انهم حرصوا على تقديم وجبة كوميدية دسمة للجمهور.

 

وانتهي الفنان محسن منصور من تصوير مشاهده بمسلسل الليله كبيرة الدي يقوم ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، وظهر في كواليس العمل ب لوك مختلف وجديد تماما عما قدمه من قبل في اي عمل من اعماله الفنية.

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علاء مرسي ينضم لأسرة مسلسل "الليلة كبيرة"

 

 وكان الفنان علاء مرسي، بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل “الليلة كبيرة” الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

 وظهر علاء مرسي من كواليس تصوير المسلسل وهو يرتدي بدلة وببيون قديمه ويبدو عليه أنه يجسد شخصية تشبه شخصيات المخترعين، واستقبل أبطال العمل الفنان علاء مرسي في أول أيام تصويره بالأحضان وسادت حالة من التناغم بين أبطال العمل.

 ومن ناحيته قال مخرج العمل وسام المدني: "إن وجود الفنان علاء مرسي إضافة كبيرة للعمل خصوصًا أنه كوميديان من نوع خاص وقد ظهرت هذه الكوميديا فور دخوله لموقع التصوير".

يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني وانتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

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