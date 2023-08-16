القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي الليلة

يتقابل فريقا مانشستر سيتي، ونظيره إشبيلية، مساء اليوم، فى المواجهة المنتظره التى تجمعهما، على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس، بنهائي السوبر الأوروبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، فى نهائي السوبر الأوروبي، مساء اليوم، على شبكة قنوات بى ان سبورت، بشكل حصري، وتبث المواجهة المرتقبة عبر شاشتها beIN Sports 1 HD Premium.

ومن المتوقع ان يخوض الاسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي مباراة نهائي السوبر الأوروبي أمام إشبيلية بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - يوسكو جوارديول - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين.

الهجوم: جوليان ألفاريز - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

فيما يلعب إشبيلية بتشكيل متوقع كالتالى:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

في خط الوسط: جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

في الهجوم: خيسوس خواكين "سوسو" - أوليفر توريس - يوسف النصيري