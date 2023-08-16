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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على معلق نهائي السوبر الأوروبى بين مانشستر سيتي وإشبيلية

مانشستر سيتي الإنجليزي
مانشستر سيتي الإنجليزي

تترقب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بطل دوري أبطال أوروبا، بنظيره بطل يوروبا ليج، في نهائي السوبر الأوروبي الليلة على ملعب  جورجيوس كارايسكاكيس.

 

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السوبر الأوروبي.. تشكيل إشبيلية المتوقع أمام مانشستر سيتي في نهائي الليلة

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة إشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي

 

حسين العيدروس معلقًا على نهائي السوبر الأوروبى بين مانشستر سيتي وإشبيلية 

 

وأستقرت إدارة شبكة قنوات بى ان سبورت القطرية، اسناد التعليق الصوتى لمباراة نهائي السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي ونظيره إشبيلية الى حسين العيدروس.

 

وتذاع مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي، مساء اليوم، بين مانشستر سيتي بطل دورى الأبطال، ونظيره إشبيلية المتوج بلقب "يوروبا ليج"، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

ويلتقي فريق مانشستر سيتي ونظيره إشبيلية فى نهائي كأس السوبر الأوروبي، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس .

 