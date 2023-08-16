تعرف على معلق نهائي السوبر الأوروبى بين مانشستر سيتي وإشبيلية

تترقب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بطل دوري أبطال أوروبا، بنظيره بطل يوروبا ليج، في نهائي السوبر الأوروبي الليلة على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس.

حسين العيدروس معلقًا على نهائي السوبر الأوروبى بين مانشستر سيتي وإشبيلية

وأستقرت إدارة شبكة قنوات بى ان سبورت القطرية، اسناد التعليق الصوتى لمباراة نهائي السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي ونظيره إشبيلية الى حسين العيدروس.

وتذاع مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي، مساء اليوم، بين مانشستر سيتي بطل دورى الأبطال، ونظيره إشبيلية المتوج بلقب "يوروبا ليج"، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي ونظيره إشبيلية فى نهائي كأس السوبر الأوروبي، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس .