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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي وإشبيلية.. موعد مباراة نهائي السوبر الأوروبي اليوم والقناة الناقلة

مانشستر سيتي وإشبيلية
مانشستر سيتي وإشبيلية

يتقابل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي مع  نظيره فريق إشبيلية الإسباني على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس"، بالعاصمة اليونانية،  في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي 

 

ويلتقي فريق مانشستر سيتي ونظيره إشبيلية فى نهائي كأس السوبر الأوروبي، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس .

 

مانشستر سيتي وإشبيلية 

 

مانشستر سيتي وإشبيلية 

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، مساء اليوم، فى النهائي الذى يجمع الفريقين اليوم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، التى تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports 1 HD Premium  ـ beIN Sports HD 1 English ـ beIN 4K HDR

 