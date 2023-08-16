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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس السوبر الأوروبي.. مانشستر سيتي وجهًا لوجه أمام إشبيلية متسلحًا بالتاريخ

مانشستر سيتي وإشبيلية
مانشستر سيتي وإشبيلية

تترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق صافرة المباراة المرتقبة التى تجمع بين مانشستر سيتي وإشبيلية، مساء اليوم،  بكأس السوبر الأوروبي 2023.

 

ويستضيف  ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس"، بالعاصمة اليونانية، لقاء السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي بصفتة بطل دوري أبطال أوروبا، ونظيره إشبيلية بصفته المتوج بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج" 

 

ويتقابل فريق مانشستر سيتي تحت القيادة الفنية لجورديولا مدرب الفريق، مع نظيره إشبيلية بقيادة خوسيه لويس مينديليبار المدير الفنى للفريق فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

 

ويخوض بيب جوريدولا ولاعبيه لقاء اليوم بعدما تتويج ببطولة دورى الأبطال على حساب إنتر ميلان الإيطالى، بنتيجة هدف دون رد، فيما يدخل خوسيه لويس ولاعبيه المباراة بعد التتويج بلقب "يوروبا ليج" على حساب نظيره روما بركلات الجزاء الترجيحية.

 