مانشستر سيتي وإشبيلية.. سيطرة إنجليزية على تاريخ المواجهات قبل نهائي السوبر الأوروبي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام إشبيلية، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي، والمقرر له اليوم الأربعاء، في المواجهة التي يشهدها ملعب كاريسكاكيس.

ويرغب بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، تحقيق الفوز لاستكمال الموسم التاريخي بالنسبة للسماوي، بعدما نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا".

فيما يرغب الجهاز الفني لـ إشبيلية، يقيادة خوسيه لويس مينديليبار، بتحقيق الانتصار ومن ثم العودة باللقب للاحتفال مع الجماهير.

ويعلم مينديليبار صعوبة مواجهة السيتي، حيث يُدرك مدرب الفريق الأندلسي القوة الفنية التي يمتلكها الفريق الإنجليزي.

تاريخ مواجهات السيتي أمام إشبيلية

ألتقى مانشستر سيتي أمام إشبيلية في 4 مباريات من قبل، حيث حقق الفريق الأندلسي الفوز في المباريات الأربعة، بينما لم ينجح الفريق الأندلسي في تحقيق أي فوز على العملاق الإنجليزي خلال تاريخ مواجهتهم.

بينما على صعيد الأهداف، فسجل السيتزين 12 هدفًا، مقابل 3 أهداف للفريق الأندلسي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في العاشرة من مساء اليوم، والتي ستُنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.