نصائح لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال

يعتمد كثير من المواطنين على الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى نعيشها لتشغل أجهزة التكييف والغسالات وغيرها، لذلك تقدم شركة الكهرباء والطاقة عددًا من النصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لمواجهة أزمة تخفيف الأحمال، ولخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمشتركين.

تستعرض الوفد فى السطور الآتية عددًا من النصائح لخفض قيمة الفاتورة:

أولًا: التقليل من استخدام مصادر البترول ومشتقاته، فهو يساعد على خفض الانبعاثات التي تؤثر على البيئة، ويعمل على رفع اقتصاد الدولة مما يساعد على إمكانية بناء مشاريع الطاقة الشمسية.

ثانيا: التقليل من الإسراف في استخدام الطاقة الكهربائية، فهو يساعد في تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للمشترك، ويسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية بنسبة كبيرة، إضافة إلى إطالة عمر الأجهزة الكهربائية.

وأشارت هندسة كهرباء عبر المنشور إلى طرق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية:

أوَّلًا: استخدام وحدات إضاءة موفرة للطاقة وإطفاؤها وقت النوم وفي الأماكن الخالية وعند وجود ضوء الشمس، كما يفضل طلاء الجدران بألوان تعكس الضوء لتقليل عدد وحدات الإضاءة.

ثانيًّا: تركيب جهاز تايمر في أماكن الدرج لإطفاء وحدات الإضاءة بعد دقائق عدة من تشغيلها.

ثالثا: ضبط المكيف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة، وإطفاء المكيف عند مغادرة المنزل، ونعلم بأن استخدام المكيف بالطريقة الصحيحة يسهم في تقليل تكلفة الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية بفارق كبير، فهو حمل مهم وله دور كبير في خلق توازن بتخفيض تكلفة الفاتورة الشهرية.

رابعًا: التوقف عن تشغيل الأجهزة الكهربائية التي لا داعي لها في بعض الأحيان، مثل ترك تشغيل التلفاز أثناء النوم ليلًا.

خامسًا: يفضل استبدال الأجهزة القديمة والتي تشكل عبئًا للاستهلاك بأجهزة حديثة موفرة للطاقة.

سادسًا: الاعتماد على السخان الشمسي قدر الإمكان بدلًا من تشغيل السخان الكهربائي.

سابعًا: تنظيف المكثف الموجود في الجزء الخلفي للثلاجة مرة واحدة كل سنة لإزالة الغبار المتراكم، إذْ يسبب الغبار على تقليل كفاءة الثلاجة، ما يؤدي إلى زيادة استهلاكها للطاقة الكهربائية.

ثامنًا:تجنب التشغيل العشوائي والمفرط للأجهزة الكهربائية المنزلية.