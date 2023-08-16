الدوري القطري.. موعد المباراة الأولى لـ حمدى فتحى مع الوكرة اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، مساء اليوم، مباراة أمام نظيره فريق معيذر علي ستاد الجنوب بالجولة الأولى التى تجمعهما فى مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد المصري حمدى فتحى، لاعب الأهلي السابق، المحترف بصفوف نادى الوكرة القطري، بقائمة الفريق التى ستخوض أولى لقاءات بطولة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2023 ـ 2024.

موعد مباراة الوكرة أمام معيذر في الدوري القطري

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الوكرة ضد معيذر في الجولة الأولى من الدوري القطري، مساء اليوم في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة الوكرة القطري..