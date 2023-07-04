حصاد رحلة حمدي فتحي مع الأهلي بعد انضمامه للوكرة القطري

أعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط الأهلي حمدي فتحي، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

ويشار إلى أن الأهلي اقترب من حصد لقب الدوري 43، الغائب عن النادي آخر موسمين، حيث يتصدر المنافسة حاليًا برصيد 69 نقطة من 27 مباراة، وله خمس مباريات.

وأنهى نادي الوكرة القطري، الفائز بالدوري مرتين في تاريخه، المسابقة هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 39 نقطة بفارق 12 عن البطل الدحيل.

رسميًا حمدي فتحي في الوكرة

ونقل الموقع الرسمي للنادي، عن المتحدث باسم الوكرة محمد بن فهد، قوله: "بدأت المفاوضات بين جميع الأطراف (الناديين واللاعب خلال الأسابيع الماضية حتى التوصل إلى اتفاق على كل التفاصيل".

وأضاف المتحدث باسم الوكرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الصفقة: "سيخضع اللاعب لفحص طبي بعد وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة وبعد النتائج سنعلن موعد توقيع العقد والكشف عن اللاعب في مؤتمر صحفي".

ماذا قدم حمدي فتحي مع الأهلي منذ انضمامه

منذ انضمامه إلى الأهلي في 2019 قادم من نادي إنبي، أثبت اللاعب الدولي نفسه كأحد اللاعبين الأساسيين في الفريق، حيث أنه خلال مسيرته التي استمرت خمس سنوات مع الأهلي، سجل فتحي 14 هدفًا، وصنع 9، في 152 مباراة بجميع المسابقات.

وسجل حمدي فتحي، البالغ من العمر 28 عامًا، خلال الموسم الحالي أربعة أهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.

ولعب حمدي فتحي، دورًا أساسيًا في مساعدة الأهلي، على الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم: كأس مصر 2021/2022 ، كأس السوبر المصري 2022 ودوري أبطال إفريقيا.

كما سجل حمدي فتحي هدفًا واحدًا فقط في 28 مباراة حتى الآن مع المنتخب المصري، منذ ظهوره الدولي الأول في 2019.