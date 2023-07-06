الوكرة القطري يقدم حمدي فتحي رسميًا

قدم مجلس إدارة نادي الوكرة القطري لاعبه الجديد حمدي فتحي المنضم حديثًا إلى النادي قادمًا من الأهلي ، في صفقة انتقال حر تمتد إلى أربعة مواسم.





وقال نادي الوكرة القطري ، أن الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة وسلمان عبد الغني نائب الرئيس كان حريصًا على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعب المحترف الجديد حمدي فتحي للإعلام والجماهير.

وواصل النادي عبر بيانه عن قدوم اللاعب : شهدت فعاليات المؤتمر أيضا تواجد عبد الهادي خميس المدير التنفيذي وجاسم التميمي المدير الرياضي والشيخ محمد بن فهد المتحدث الرسمي ومحمد السليطي المسؤول الإعلامي بالإضافة إلى اللاعب ووكيل أعماله.

وأضاف : اختتمت فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعب المصري حمدي فتحي للجمهور ووسائل الإعلام، والذي شهد الإعلان رسميا عن انضمامه لقائمة المحترفين بقلعة الموج الأزرق.

توجيه اللاعب الشكر للأهلي

ووجه حمدي فتحي نجم وسط المنتخب الوطني الساعات الماضية رسالة وداع لجماهير فريقه السابق الأهلي بعد إعلان انضمامه إلى الوكرة القطري.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام:" شكراً النادي الأهلي ، شكراً الإدارة ، شكراً جمهور الأهلي العظيم.. فخور إني كنت جزءاً صغيراً من كيان كبير وعظيم".

وواصل :" شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً.

واختتم :" أخيراً شكراً لجميع الاجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعوديين .. و لنا عود