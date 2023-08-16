السوبر الأوروبي.. تشكيل إشبيلية المتوقع أمام مانشستر سيتي في نهائي الليلة

يستضيف ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس"، بالعاصمة اليونانية، لقاء السوبر الأوروبي مساء اليوم، بين مانشستر سيتي بصفتة بطل دوري أبطال أوروبا، ونظيره إشبيلية المتوج بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس السوبر الأوروبي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

في الوسط: جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

في الهجوم: خيسوس خواكين "سوسو" - أوليفر توريس - يوسف النصيري.

ويخوض مانشستر سيتي الإنجليزي لقاء السوبر الأوروبى مساء اليوم، بعدما توج ببطولة دورى الأبطال على حساب إنتر ميلان الإيطالى، بنتيجة هدف دون رد، فيما يدخل فريق إشبيلية المباراة بعد التتويج بلقب "يوروبا ليج" على حساب نظيره روما بركلات الجزاء الترجيحية.