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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السوبر الأوروبي.. تشكيل إشبيلية المتوقع أمام مانشستر سيتي في نهائي الليلة

نادي إشبيلية الإسباني
نادي إشبيلية الإسباني

يستضيف  ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس"، بالعاصمة اليونانية، لقاء السوبر الأوروبي مساء اليوم، بين مانشستر سيتي بصفتة بطل دوري أبطال أوروبا، ونظيره إشبيلية المتوج بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

 

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة إشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي

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مانشستر سيتي وإشبيلية.. موعد مباراة نهائي السوبر الأوروبي اليوم والقناة الناقلة

 

 

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كأس السوبر الأوروبي.. مانشستر سيتي وجهًا لوجه أمام إشبيلية متسلحًا بالتاريخ

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عقبة جديدة من مانشستر سيتي في طريق برشلونة لضم كانسيلو

 

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس السوبر الأوروبي 

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

في الوسط: جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

في الهجوم: خيسوس خواكين "سوسو" - أوليفر توريس - يوسف النصيري.

 

ويخوض مانشستر سيتي الإنجليزي لقاء السوبر الأوروبى مساء اليوم، بعدما توج ببطولة دورى الأبطال على حساب إنتر ميلان الإيطالى، بنتيجة هدف دون رد، فيما يدخل فريق إشبيلية المباراة بعد التتويج بلقب "يوروبا ليج" على حساب نظيره روما بركلات الجزاء الترجيحية.

 

 