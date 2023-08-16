تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة إشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي

يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تحت القيادة الفنيه للإسبانس بيب جوارديولا مباراة مرتقبة مساء اليوم مع نظيره فريق إشبيلية الإسباني على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس"، بالعاصمة اليونانية، في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة إشبيلية في نهائي السوبر الاوروبي

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

في خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - يوسكو جوارديول - ناثان آكي.

في خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين.

في الهجوم: جوليان ألفاريز - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون - أورتيجا - سكوت كارسون.

في الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - ناثان آكي - إيمريك لابورت - جاسكو جفارديول - مانويل أكانجي.

في الوسط: كيلفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - رودريجو - ريكو لويس - جيمس ماكاتي - فيل فودين - جريليتش - ماكسيمو بيروني.

في الهجوم: بالمر - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز - أوسكار بوب.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره إشبيلية فى نهائي كأس السوبر الأوروبي، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس .