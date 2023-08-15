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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عقبة جديدة من مانشستر سيتي في طريق برشلونة لضم كانسيلو

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي، وبالفعل تواصل البلوجرانا لاتفاق مع السيتيزنس حول تفاصيل الصفقة، للحسم خلال ساعات.

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اتفاق بين برشلونة والسيتي على ضم كانسيلو

توصل برشلونة لاتفاق مع مانشستر سيتي على ضم كانسيلو لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء في الموسم التالي مباشرة، وهو ما وافق عليه السيتيزنس لكن جاء الاختلاف في قيمة بند شراء عقد الظهير الأيمن بعد نهاية الإعارة.

قرر برشلونة تحمل راتب كانسيلو الذي وافق على خفض راتبه مقابل حسم الصفقة، ومعها عرض البلوجرانا مبلغ 25 مليون يورو مقابل حسم الصفقة وخلال الميركاتو الحالي، وهو ما رفضة مانشستر سيتي.

شرط مانشستر سيتي قد يعطل الصفقة

طلب نادي مانشستر سيتي الحصول على مبلغ 45 مليون يورو مقابل الموافقة على بيع عقد اللاعب، ويرجع السبب في رفع مبلغ بيع عقده إلى ان إدارة السيتيزنس ترى أن قيمته التسويقية سترتفع أكثر بعد قضاء موسم مع الكتالوني.