الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول درجة الحرارة الفترة المقبلة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 قال د. محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،  في هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc: ، إنه يستمر التحسن فى الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح شاهين، أن البلاد تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، وقلة الإحساس بارتفاع الرطوبة فى فترة الليل، ومشاهدة السحب المنخفضة فى الصباح فى شهر أغسطس".

 

وأكد مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة متابعة نشرة الأرصاد الجوية والرايات على الشاطئ ونحترمها، لأن بعض المواطنين يعاندون مع التوقعات"، لافتا إلى أنه سنجد نشاط رياح وارتفاع أمواج بداية من مطروح ودمياط تصل إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر تصل الأمواج لـ 3 أمتار.

 

وأشار شاهين د. محمود شاهين، إلى أن الطبيعة الجبلية لسانت كاترين ننظر إليها وكأنها مدينة غير متواجدة فى مصر، وتنخفض فيها درجات الحرارة لتحت الصفر، واستمرار تواجد الرطوبة على سطح الأرض، مما تكون سحبا رعدية تسقط منها أمطار خفيفة على الجبال تكون تجمعات من المياه تسقط فى مقراتها المهيئة لها والسيول بها خفيفة".

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