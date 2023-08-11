تحسن في حالة الطقس بمصر.. الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، إذْ تتوقع تحسنًا نسبيًّا في درجات الحرارة لمدة أسبوع.

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قالت الأرصاد الجوية: "إن هناك مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، إذْ من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 33:34 درجة".

كما تنشط الرياح علي مختلف الأنحاء مما تزيد الإحساس بتحسن في حالة الطقس ولكن تبقي الأجواء حارة حين التعرض للأشعة الشمس المباشرة.

يرجع هذا التحسن في حالة الطقس وانكسار حدة الموجة الحارة إلي تقدم مرتفع العروض الوسطي وانخفاض درجة حرارة الطبقات العليا نتيجة تكون منخفض جوي.

وتراجعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على القاهرة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي تراجعت نحو 11 درجة كاملة من أعلى درجة سجلتها قبل أيام قليلة وهي 44 درجة للمحسوسة، لتهبط اليوم إلى 33 درجة للعظمى.

طقس القاهرة:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد تحسنًا نسبيًّا في الأحوال الجوية علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ويسود اليوم، طقس يكون حارًّا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بحسب نشرة الأرصاد الجوية يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الجو معتدلًا رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.