مصطفى قمر يوضح حقيقة خلافه مع الكينج منير| رأيه فى أحمد سعد وأغاني المهرجانات

أوضح الفنان مصطفى قمر من خلال تصريحات له في لقاء تلفزيوني، حقيقة ما يتم تداوله عن خلافات بينه وبين النجم القدير محمد منير، مؤكداً أنه تلميذ لمنير وخرج من عباءته، لكنه في الفترة الأخيرة قصّر كثيراً في حقه ولم يكن يتواصل معه، قائلاً: "أنا مقصر جداً مع الكينغ في الفترة الأخيرة وقريب هقعد معاه".

مصطفى قمر

مصطفى قمر عن محمد منير "أنا مقصر جداً معاه في الفترة الأخيرة"

كشف مصطفى قمر من خلال تصريحات له أثناء لقائه مع الإعلامية سهير جودة، في برنامجها الذي تقدّمه عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، بإنه منذ عامين كان هناك اقتراح بتقديم جزء ثانٍ من فيلم "حريم كريم"، وسيكون اسمه "أولاد حريم كريم"، مشيراً إلى أنه لم يكن أحد يصدّق هذا الأمر، وبالفعل تمت كتابة سيناريو الفيلم، وانتهى التصوير وسوف يُعرض في آخر أغسطس.

مصطفى قمر

مصطفى قمر عن حمزة نمرة "حاسس إننا بنقدم أغاني شبه بعض"

تابع مصطفى قمر حديثه معلقا أن فيلم "أولاد حريم كريم" سيتضمن أربع أغانٍ من ألحانه، وهناك أغنية دعائية للفيلم غير موجودة فيه، مشيراً إلى أنه سيتعاون مع الفنان حمزة نمرة في عمل غنائي قريباً بالقول: "أنا كلمت حمزة عشان أباركله على ألبومه الأخير، وقولتله يلا نقعد، وحاسس إننا بنقدم أغاني شبه بعض وممكن نقدم حاجة كويسة بينا في الفترة الجاية".

حمزة نمرة

أعرب مصطفى قمر أنه لم يشعر أبداً بالعجز، بل كشاب في عمر العشرين:"ولكن عندما أسمع طريقة كلام أبنائي أشعر أنني عجوز".

وأكد أنه يحب الاستماع لأغاني فيروز، فهي بالنسبة إليه "نمبر وان"، كما يحب الاستماع لصابر الرباعي وكاظم الساهر.

أشار مصطفى قمر أنه يستمع أيضاً لمطرب الراب ويجز مع ابنيه تيام وإياد، موضحاً أن هناك أغاني لا يستوعبها، لكن أغاني المهرجانات مثلها مثل أي لون غنائي، حققت نجاحاً كبيراً على الرغم من ركاكة كلماتها، لكنها طورت من نفسها مع الوقت.

أحمد سعد

مصطفى قمر " أحمد سعد صوت جميل"

أضاف مصطفى قمر إلى أن الفنان أحمد سعد صوت جميل بالقول: "قرّب للناس بشكل كبير لما اختار لون البهجة، وكسّر الدنيا".