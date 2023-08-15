هنا الزاهد تواجه الشائعات بقوة "بخلي شغلي يتكلم عني" (شاهد)

تداولت مؤخراً شائعات كثيرة عن الفنانة الشابة هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمى، خلال منصات السوشيال ميديا، مؤكدا بأنها لا تنتبه للشائعات التي تنتشر عنها، مشيرا "بخلي شغلي يتكلم عني".

هنا الزاهد



هنا الزاهد تواجه الشائعات بقوة "مش بركز في أي حاجة تافهة"

أكدت هنا الزاهد أنها لا تلتفت الى الشائعات التي تنتشر عنها ولا تعيرها أي اهتمام، قائلة: "أنا مش بركز في أي حاجة برا شغلي أنا بشتغل بس ومش بركز في أي حاجة تافهة، ولا برد على إشاعات ولا برد على أي حاجة سلبية أنا بحب الطاقة الإيجابية".

هنا الزاهد

هنا الزاهد"بخلي شغلي يتكلم عني"

تابعت هنا الزاهد حديثها: "في حاجات أهم بكتير من الكلام اللي بيطلع واللي بيتقال، وأنا مش متربية على أني أقعد أتكلم وأرد وبخلي شغلي يتكلم عني".

مسلسل سيب وانا سيب

مسلسل "سيب وانا أسيب"

من ناحية أخرى، يُذكر أنه يُعرض حالياً لهنا الزاهد مسلسل "سيب وانا أسيب" على منصة شاهد الرقمية، ويشاركها في بطولته الفنان أحمد السعدني، وتدور أحداثه حول "نبيلة" التي تترك عريسها يوم زفافهما وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميم أزياء وتعيش هناك لمدة 5 سنوات، وترتبط بممثل وسيم يقدم لها عرض زواج أمام الجميع، وعندما تعود إلى الإسكندرية حيث وُلدت تتفاجأ بأنها لا تزال على ذمة رجل رغم إرسالها توكيل الى والدها لتطليقها، وتحاول الانفصال عن "إبراهيم" لكنها تدخل معه في مشاكل عدة.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون: محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، وهو من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.



