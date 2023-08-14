عاجل
بسمة وهبة: الإخوان جماعة خبيثة تسعى لإشعال الفتنة الطائقية (فيديو)
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لطيفة تعود للقمة بمهرجان قرطاج الدولي بعد غياب سنوات|زفاف مبهج لعروسين

لطيفة
لطيفة

أشعلت الفنانة لطيفة مهرجان قرطاج الدولي، وسط حضور حشود من الجماهير العريضة، مما تسبب في نفاذ تذاكر الحفل، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة التونسية، كما حضر الحفل عروسان أصرا على الاحتفال بزفافهما ثم احتفلت لطيفة بهما وسط تصفيق حار الحضور.

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي 
لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي 

لطيفة تشعل مسرح قرطاج وسط حضور جماهيري كبير:


شارك الحفل ما يزيد على عشرة آلاف من جمهور لطيفة بتونس، بمجرد الإعلان عن طرح الحفل نفذت فورًا التذاكر، وذلك عودة نارية للطيفة في مهرجان قرطاج الدولي بعد سنوات من الغياب.

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي 

لطيفة تعود للقمة من جديد بعد غياب سنوات:

أهم لحظات حفل لطيفة في قرطاج هو الحضور الجماهيري المختلف بين أجيال وأعمار متنوعة، مما يدل علي شعبيتها الكبيرة في بلدها، وكان بين الحضور أطفال وشباب ورجال وسيدات وكبار في السنّ، تشوّقوا لرؤيتها وليكونوا شهودًا على مسيرتها الفنية الطويلة الحافلة بالنجاحات في تونس ومصر والدول العربية.

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي 

لطيفة تحتفل بزفاف عروسان علي مسرح قرطاج الدولي:


من ناحية أخرى، حضر الحفل عروسان أصرا على الاحتفال بزفافهما في حفل لطيفة التي احتفت بهما وسط تصفيق الحضور.

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي 

 قدّمت لطيفة خلال الحفل عددًا من الأغنيات الرائعة، بينها "في الكام يوم اللي فاتو"، ثم غنّت أجمل أغانيها: "أهيم بتونس"، "أحسن أحسن"، "طب أهو"، "إنشالله إنشالله"، "حبك هادي"، "بحب في غرامك"، "يا سيدي مسي" وسط ترحيب الجمهور التونسي الحاضر، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الإثنين).

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي 
txt

سر اختفاء شيرين عبدالوهاب وخلافات نارية تشعل الأزمة| محاميها يكشف الستار

txt

لطيفة تُعيد الحماس من جديد بمهرجان قرطاج وتكسب جمهورها "تونس في قلبي"

مواد متعلقة

الحشيش يضع هنا الزاهد وأحمد السعدني بمرمى النيران| ماجدة خير الله تهاجم بجرأة

لطيفة تُعيد الحماس من جديد بمهرجان قرطاج وتكسب جمهورها "تونس في قلبي"

أحمد الفيشاوي يفتح أبواب الجحيم بوشم جديد وهجوم ناري يشعل الموقف (شاهد)

سر اختفاء شيرين عبدالوهاب وخلافات نارية تشعل الأزمة| محاميها يكشف الستار

فائق حسن يشارك أصالة نجاحها بكلمات مؤثرة | السر في الجمهور