لطيفة تعود للقمة بمهرجان قرطاج الدولي بعد غياب سنوات|زفاف مبهج لعروسين

أشعلت الفنانة لطيفة مهرجان قرطاج الدولي، وسط حضور حشود من الجماهير العريضة، مما تسبب في نفاذ تذاكر الحفل، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة التونسية، كما حضر الحفل عروسان أصرا على الاحتفال بزفافهما ثم احتفلت لطيفة بهما وسط تصفيق حار الحضور.

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي

لطيفة تشعل مسرح قرطاج وسط حضور جماهيري كبير:



شارك الحفل ما يزيد على عشرة آلاف من جمهور لطيفة بتونس، بمجرد الإعلان عن طرح الحفل نفذت فورًا التذاكر، وذلك عودة نارية للطيفة في مهرجان قرطاج الدولي بعد سنوات من الغياب.

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي

لطيفة تعود للقمة من جديد بعد غياب سنوات:

أهم لحظات حفل لطيفة في قرطاج هو الحضور الجماهيري المختلف بين أجيال وأعمار متنوعة، مما يدل علي شعبيتها الكبيرة في بلدها، وكان بين الحضور أطفال وشباب ورجال وسيدات وكبار في السنّ، تشوّقوا لرؤيتها وليكونوا شهودًا على مسيرتها الفنية الطويلة الحافلة بالنجاحات في تونس ومصر والدول العربية.

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي

لطيفة تحتفل بزفاف عروسان علي مسرح قرطاج الدولي:



من ناحية أخرى، حضر الحفل عروسان أصرا على الاحتفال بزفافهما في حفل لطيفة التي احتفت بهما وسط تصفيق الحضور.

لطيفة بمهرجان قرطاج الدولي

قدّمت لطيفة خلال الحفل عددًا من الأغنيات الرائعة، بينها "في الكام يوم اللي فاتو"، ثم غنّت أجمل أغانيها: "أهيم بتونس"، "أحسن أحسن"، "طب أهو"، "إنشالله إنشالله"، "حبك هادي"، "بحب في غرامك"، "يا سيدي مسي" وسط ترحيب الجمهور التونسي الحاضر، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الإثنين).