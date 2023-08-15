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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إسماعيل الفار: نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تجربة فريدة لإعداد جيل قادر على صنع القرار

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤي - فرص -تحديات)"، تجربة فريدة ومنفردة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو خطوات ثرية لإعداد جيل قادر علي صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.

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الباطش: الشباب والرياضة تحرص على الاستثمار في الانسان

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الشباب والرياضة تختتم فعاليات المؤتمر الأول لــ«نموذج محاكاة مجلس الشيوخ»

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤي - فرص -تحديات)"، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

كما أشاد اللواء الفار بالجهود المضيئة للدولة المصرية التي تعمل علي إعداد كوادر مستقبلية تساهم في بناء الجمهورية الجديدة . 

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