إسماعيل الفار: نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تجربة فريدة لإعداد جيل قادر على صنع القرار

أكد اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤي - فرص -تحديات)"، تجربة فريدة ومنفردة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو خطوات ثرية لإعداد جيل قادر علي صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري (رؤي - فرص -تحديات)"، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

كما أشاد اللواء الفار بالجهود المضيئة للدولة المصرية التي تعمل علي إعداد كوادر مستقبلية تساهم في بناء الجمهورية الجديدة .